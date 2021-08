Serie B, Balata: “Aprire impianti sotto il 50% sarebbe stata solo una perdita”

Il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha detto la sua in merito alla decisione di tornare a riempire gli stadi al 50%

Mauro Balata soddisfatto per la decisione da parte del governo di aprire gli stadi al 50%. Il presidente della Lega B, nel corso della seguente intervista, ha ammesso di essere soddisfatto per quello che è stato fatto in vista dell'avvio della prossima stagione.

"Apprezzamento per il lavoro del Governo e della Federazione. Sono soddisfatto di come il Governo abbia ascoltato le nostre richieste formulate in questi giorni e anche in mattinata con il sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, che ringrazio per il suo contributo. Ho posto dei limiti al di sotto dei quali l'apertura degli impianti sarebbe stata solo una perdita per i club, una richiesta che è stata ascoltata".