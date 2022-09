SERIE B, 6ª GIORNATA: LE PROBABILI FORMAZIONI DI FROSINONE-PALERMO

Il Palermo cerca il bis nel match in programma sabato pomeriggio contro il Frosinone. Non una partita come le altre dopo quella finale playoff persa 2-0 quattro anni fa, seguita da una lunga scia di polemiche, ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato. Alle ore 14:00 - dunque - allo Stadio "Benito Stirpe" andrà in scena la sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B. I rosanero torneranno in campo dopo la vittoria conquistata al "Renzo Barbera" contro il Genoa grazie alla rete messa a segno dal solito Matteo Brunori.