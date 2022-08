SERIE B, 3ª GIORNATA: LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-ASCOLI

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma sabato sera contro l' Ascoli . Alle ore 20:45, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie B . I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo il punto conquistato al "San Nicola". Un pari meritato e prezioso, contro un avversario - il Bari - strutturato e di livello.

Al cospetto della squadra allenata da mister Bucchi , Eugenio Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Andrea Accardi , Mladen Devetak , Marco Sala (prossimo al rientro in gruppo), Giuseppe Fella e Ivan Marconi . Il centrale classe 1989, espulso a Bari, dovrà scontare un turno di squalifica, mentre l'ex Avellino è alle prese con un problema all'adduttore sinistro. Torna a disposizione, invece, Edoardo Soleri : l'attaccante romano nella giornata di oggi ha svolto l'intera seduta di allenamento con il resto dei compagni di squadra.

In caso di 4-2-3-1, davanti a Pigliacelli, Bettella (o Lancini) e Nedelcearu comporranno il tandem di centrali difensivi; Buttaro e Crivello agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Broh e uno tra Stulac e Damiani interni in zona nevralgica, mentre Elia e Valente (o Di Mariano) potrebbero essere gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Floriano il perno centrale. In avanti ci sarà Brunori.