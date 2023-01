SERIE B, 22ª GIORNATA: IL PALERMO BATTE L’ASCOLI, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

La classifica aggiornata del torneo cadetto, Palermo in zona playoff

Il Palermo di Eugenio Corini batte in trasferta l'Ascoli di Bucchi grazie ad una doppietta di Matteo Brunori. I rosanero agganciano così in classifica il Pisa all'ottavo posto a quota trentuno punti. Ecco, di seguito, la classifica aggiornata in attesa di Frosinone-Benevento.