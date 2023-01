SERIE B, 21ª GIORNATA: LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-BARI

Il Palermo a caccia dei tre punti nel match in programma questa sera contro il Bari. Alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera" andrà in scena la sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, la seconda del girone di ritorno. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo il pari in rimonta ottenuto in trasferta sul campo del Perugia.