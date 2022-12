SERIE B, 18ª GIORNATA: LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-CAGLIARI

Il Palermo a caccia dei tre punti nel match in programma domenica pomeriggio contro il Cagliari. Alle ore 18:45 allo Stadio “Renzo Barbera" andrà in scena la sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. I rosanero, dunque, torneranno a giocare fra le mura amiche dopo i due punti ottenuti contro Como e Spal. Non è arrivato, dunque, quell'acuto che avrebbe potuto dare slancio e abbrivio frizzante in prossimità del giro di boa, ma il pari conquistato dalla compagine rosanero al "Paolo Mazza" ha portato in dote almeno un minimo di continuità.