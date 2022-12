SERIE B, 16ª GIORNATA: LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-COMO

Il Palermo a caccia del bis nel match in programma giovedì 8 dicembre contro il Como. Alle ore 20:45 allo Stadio "Renzo Barbera" andrà in scena la sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. I rosanero, dunque, torneranno a giocare in casa quattro giorni dopo la vittoria conquistata in casa del Benevento. Ennesimo delicato scontro diretto. Cercasi continuità, prestazione e risultato.