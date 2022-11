Serie B 12ª giornata, Giudice Sportivo: squalificati 4 calciatori, Nedelcearu…

Squalifica per quattro giocatori in serie B: due giornate di stop per Lezzerini (Brescia), un turno per Pastina (Benevento), Cassandro (Cittadella) e Folorunsho (Bari). Una giornata anche a Bisoli, tecnico del SudTirol. Mille euro di multa a Bani del Genoa per proteste contro l’arbitro Maresca nel match di ieri con la Reggina.