SERIE B, 10ª GIORNATA: LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-CITTADELLA

Il Palermo a caccia dei tre punti nel match in programma domenica pomeriggio contro il Cittadella . Alle ore 16:15 allo Stadio "Renzo Barbera" andrà in scena la sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie B . I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo la gara casalinga contro il Pisa , al termine della quale hanno portato a casa soltanto un pari, sprecando un doppio vantaggio. Ennesimo delicato crocevia stagionale. Cercasi prestazione e risultato per cambiare marcia e mettersi definitivamente la crisi alle spalle.

In caso di ritorno al 4-2-3-1, come provato dallo stesso Corini in allenamento, davanti a Pigliacelli, Nedelcearu e Marconi (in vantaggio su Bettella) comporranno il tandem di centrali difensivi; Buttaro e Mateju agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Segre e Gomes interni in zona nevralgica, mentre Valente e Di Mariano saranno gli estremi del tridente offensivo, con Saric sulla trequarti alle spalle di Brunori.