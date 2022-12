Segre: “Siamo stati sfortunati, c’è rammarico. Rigore su Brunori? Rispondo così”

"Peccato perché ho dato tutto per cercare di esultare sotto la curva per la seconda volta. C'è stata sfortuna, ho avuto tre occasioni ed in una ho preso il palo. Sarà per la prossima, ci impegneremo al massimo per segnare. Queste incursioni sono frutto del lavoro dell'allenamento. Abbiamo incontrato un avversario tosto, abbiamo costruito diverse occasioni specialmente nel primo tempo. Purtroppo ci siamo andati solo vicini. Il possibile rigore su Brunori allo scadere? Ero fuori, in panchina. L'ho rivisto a fine partita sul telefono e mi sembrava che il contatto ci fosse. Poi non è compito mio questo ma dell'arbitro. Quello che posso dire è che per Matteo il contatto c'è stato. Il rammarico c'è. Vincere fa sempre bene, specie per questi tifosi che ci sostengono sempre. Abbiamo fatto una buona partita. Ci manca avere continuità in casa, questo sì. Punto di riferimento a centrocampo? Sicuramente sono felice sin dal primo giorno che sono arrivato. Sono a disposizione dando tutto me stesso ogni giorno. Il lavoro paga e da qui fino alla fine darò il 120%"