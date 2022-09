Segre: “Ritiro a Manchester? Che esperienza! Dal Milan al Torino, vi racconto”

"È un’esperienza eccezionale che ogni giocatore desidera fare da quando è ragazzino. Venire qui è una soddisfazione personale e di società, ti fa capire l’importanza di questo club, del loro gruppo, anche nei particolari, dall’erba dei campi curatissima all’ordine e alla pulizia degli spazi. Dobbiamo lavorare tanto per arrivare a certi livelli. Poi oggi (ieri, ndr) abbiamo fatto il tour dell’Etihad, lo stadio del City, e sono rimasto colpito: qui sono un passo in avanti rispetto all’Italia, al top mondiale. Lo stadio è il simbolo della modernità ed efficienza, dagli spogliatoi al museo, non ci sono aggettivi per descriverlo", le sue parole.

DAL MILAN AL TORINO -"Sono stato in rossonero dai 9 ai 18 anni, mi allenavo con il mio attuale compagno Luca Vido, ex Atalanta, e giocavo con Locatelli e Donnarumma, più piccoli, o Calabria, un anno più grande. Una buona scuola di formazione. Questo Etihad Campus, ispirato a Milanello dove mi sono allenato spesso, è uno sviluppo, più moderno e all’avanguardia, una Milanello.4. Il Torino? Il granata era di famiglia. Il Toro è stato un trampolino di lancio, mi ha permesso di affacciarmi fra i grandi. Anche se poi mi ha prestato a Piacenza in C, al Venezia, al Chievo e alla Spal. Nel 2020 in granata Giampaolo mi ha permesso di giocare 12 gare fra A e Coppa Italia, è stato un sogno che si è avverato", ha concluso Segre.