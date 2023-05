Segre: “Ancora in corsa per i playoff. Siamo il Palermo, daremo tutto col Brescia”

"Siamo dispiaciuti ma allo stesso tempo contenti perché abbiamo fatto una bella prestazione contro una squadra di grande blasone. Nonostante la sconfitta siamo ancora dentro i playoff e ci giocheremo tutto nell'ultima partita contro il Brescia in casa, lo stadio ci darà una grossa mano. Gol come Giovanni Tedesco? E' una delle mie caratteristiche, gli inserimenti: sono riuscito a finalizzare al meglio, portando in vantaggio la squadra. E' un piacere e motivo di orgoglio. Lavoro tanto su questi aspetti. Sì, la squadra ci crede, siamo una squadra forte, ben organizzata. Nonostante le difficoltà che ci possono essere dentro una gara, stiamo sempre dentro perché siamo il Palermo e lottiamo per questa città e per questa maglia. I tifosi meritano tanto, bisogna stare sempre sul pezzo perché non è ancora finita. Brescia deve salvarsi? Faremo una settimana concentrati, daremo il massimo sempre come fatto fin qui. Con la giusta lucidità affronteremo questa partita, dovremo combattere fino all'ultimo secondo. Una squadra che preferirei incontrare ai playoff? Pensiamo passo dopo passo, prima cerchiamo di entrare ai playoff e poi alla gara successiva".