Saric: “Tifosi coccolano Brunori, voglio conquistarli anch’io. Ritrovare l’Ascoli…”

Dario Saric , centrocampista del Palermo , ha rilasciato un'intervista alle colonne della Gazzetta dello Sport soffermandosi sulla propria esperienza in maglia rosanero e sull'equilibrio del campionato di Serie B . Questo uno stralcio delle dichiarazioni dell'italo-bosniaco:

"Nell'ambiente Palermo c'è una enorme professionalità in tutti i settori, del resto facciamo parte del più importante gruppo calcistico al mondo, e questo è tangibile. Col mister Eugenio Corini si è creato un buon feeling . Spero di metterlo in difficoltà nel prosieguo del campionato".

Sul rapporto con i tifosi palermitani: "Mi capita di vedere come, ad esempio, i tifosi coccolano Brunori: è veramente una bella sensazione e farò di tutto per conquistarli e meritarmi un affetto simile, onorando questi colori in ogni momento della giornata".