Saric: “Frosinone? Siamo pronti, ko non ci ha ridimensionato. Gol e obiettivi…”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Palermo, Dario Saric

“I nostri tifosi sanno essere il dodicesimo uomo in campo e lo hanno già dimostrato. Siamo molto contenti che sabato ci sarà una grande cornice di pubblico e la spinta della gente ci aiuterà a fare bene in campo. Sappiamo che è una partita molto sentita da parte dei nostri sostenitori e anche noi, come loro, abbiamo la giusta carica”. Lo ha detto Dario Saric, intervistato ai microfoni del “Corriere dello Sport”. Diversi i temi trattati dal centrocampista del Palermo: dalla sfida contro il Frosinone, in programma sabato pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”, alla sconfitta rimediata lo scorso venerdì sul campo del Genoa. Ma non solo…

“Sensazioni in vista del match contro la capolista? Partiamo dalla premessa che sono molto forti. Un motivo in più per prepararci nel miglior modo possibile sapendo che potremo contare sul supporto dei nostri tifosi. Ci stiamo allenando molto bene, siamo carichi e, facendo leva sul calore del pubblico, siamo pronti a mostrare le nostre qualità contro la prima in classifica”, le sue parole.

GENOA -“La sconfitta con il Genoa non ci ha ridimensionato e non ha intaccato le certezze che abbiamo acquisito durante la serie caratterizzata da 9 risultati utili consecutivi. E’ stata una partita che in un certo ci servirà perché, analizzando gli errori, potrà aiutarci a crescere ancora di più. Abbiamo un grande spirito di squadra, siamo un gruppo molto compatto e, dopo Genova, siamo più uniti che mai. Imparando da questa sconfitta, inoltre, metteremo meglio a fuoco il nostro prossimo obiettivo: fare una grande partita con il Frosinone”.

BILANCIO -“Prima rete? Succederà e continuo a lavorare per quello. Provare una felicità del genere sarebbe una grandissima emozione ma, onestamente, non ci penso più di tanto nel senso che non è la mia priorità. I miei obiettivi principali sono lavorare sodo, alzare costantemente il livello delle prestazioni e vincere le partite. L’estate è stata lunga e, nel mio caso, mi riferisco al fatto che i tempi relativi alla trattativa per il trasferimento hanno influito sulla mia preparazione. Ho avuto bisogno di un po’ per entrare in condizione in una fase in cui, oltretutto, ho avuto anche qualche acciacco e infortunio. Non è stato facile”.

I NUOVI ACQUISTI -“I nuovi arrivati ci stanno dando una grossa mano. Per quanto mi riguarda, sono consapevole che devo ancora dimostrare tanto ma le ultime prestazioni alimentano la mia fiducia. Sto bene e, anche in termini di inserimento nei meccanismi della squadra, sono contento del lavoro che sto facendo. Palermo è una città bellissima, si vive molto bene e queste sensazioni te le porti, poi, anche in campo durante le partite. Sono molto contento di essere qui”, ha concluso Saric.