Saraniti: “Orgoglioso di giocare con la maglia del Palermo. Lucca? Non sono preoccupato…”

La conferenza stampa di Andrea Saraniti.

L’anno scorso l’attaccante classe ’88 ha collezionato 22 presenze con la maglia del Vicenza, riuscendo a collezionare tre reti e fornendo due assist ai suoi compagni di squadra. Quest’anno il Palermo ha deciso di puntare sulla sua esperienza per creare un attacco competitivo per la Serie C, campionato in cui i rosanero, guidati dal tecnico Roberto Boscaglia, dovranno cercare di ripetersi arrivando quantomeno in zona playoff e provare a conquistare la promozione in Serie B.

Dopo la sessione d’allenamento mattutina del quinto giorno di ritiro presso la località di Petralia Sottana, Andrea Saraniti è intervenuto in conferenza stampa manifestando la sua emozione per la sua nuova avventura con la maglia del Palermo, squadra della sua città natale:

“Sensazioni ed emozioni nel giocare nella squadra della tua città? Sono tutte positive, l’anno scorso per dinamiche personali non si è concretizzata la trattativa che quest’anno è andata. Sono orgoglioso di essere uno degli attaccanti del Palermo e felice di giocare con la maglia della mia città, nella scorsa stagione non ho accettato per motivi personali anche se ammetto che la categoria non aiutava. La mia carriera parla da sola, sono partito dal basso e sono arrivato fin qui con tanti sacrifici, la concorrenza con Lucca fa soltanto bene e abbiamo addirittura bisogno di un altro attaccante dal punto di vista numerico. Non sono preoccupato, anzi sono tranquillo perché so che bisognerà giocarsi il posto come è giusto che sia“.