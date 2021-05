Saraniti: “Filippi? Ho apprezzato una cosa. Assist Valente un cioccolatino, solo lui…”

Termina con un successo, il match del secondo turno dei playoff di Serie C per il Palermo.

Missione compiuta per i rosanero che, trovano la vittoria per 2-0, nel match del secondo turno dei playoff di Serie C contro la Juve Stabia e guadagna l’accesso al prossimo turno eliminatorio del campionato di Lega Pro. A decidere la gara per la formazione rosanero, la rete siglata da Nicola Valente che al 18′ realizza di testa il gol dello 0-1 per la compagine siciliana. Al 68′ raddoppio rosanero, in gol il numero 9 palermitano, Andrea Saraniti che realizza il gol assist di un incontenibile Nicola Valente. Palermo che guadagna una vittoria importantissima che dà il pass verso il prossimo turno nazionale dei playoff di Serie C (LEGGI QUI). Un risultato analizzato dall’autore del gol del 2-0 per i rosanero, Andrea Saraniti, dalla mixed zone dello Stadio “Romeo Menti”.

“Quando il gol non arriva per un attaccante pesa, ma serve sempre restare concentrati e per mia fortuna ho avuto accanto a me un gruppo che mi è stato accanto. Poi l’assist di Valente è un cioccolatino, solo lui poteva mettere una palla del genere. Chi vorresti come avversaria? Non ho alcuna preferenza anche perché tutte le squadre del turno successivo sono squadre di valore perciò saremo concentrati su qualsiasi avversaria e affronteremo le gare come fossero delle finali. Non mi sono mai sentito un punto fermo del Palermo, è la squadra intera che ha dei valori. La cosa importante è pensare al gruppo, sono contento per il gol e per le ultime prestazioni, ho avuto dei momenti meno belli che fortunatamente sono riuscito a superare. Mi tengo queste partite fatte bene e cercherò di continuare finché lotteremo per raggiungere un obiettivo importante. Dialogo con Filippi prima del match? È stato un gesto che io ho apprezzato, giusto che io accetti la scelta del mister che ho anche condiviso perché è un momento importante per tutti noi. Sono rimasto tranquillo e ho detto che avrei dato il massimo qualora fossi stato chiamato in causa”.