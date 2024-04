Sampdoria, Pirlo: “La posta in palio è importante, con il Como dovremo meritarcela”

"Sampdoria-Como? E' una bella partita da giocare. Affrontiamo una squadra che sta bene e che ha l’obiettivo di andare in Serie A diretta ma noi abbiamo l’obiettivo di andare ai playoff. La posta in palio è importante. Il Como sta facendo un cammino importante, hanno cambiato allenatore e modo di giocare con tanti calciatori più qualità ma non dobbiamo aver paura perché siamo la Sampdoria, giochiamo in casa e abbiamo un grande pubblico dalla nostra. Non è da dentro o fuori ma il risultato peserà. Ci sono quattro partite, non è decisiva ma importante per entrambe perché in questo momento i punti pesano e tanto. Abbiamo recuperato da questo virus intestinale e abbiamo recuperato Benedetti, anche lui a disposizione. Abbiamo perso Barreca ma abbiamo avuto una settimana di lavoro dove abbiamo spinto dobbiamo alzare il livello. Siamo pronti per combattere contro il Como, ci sarà bisogno di sacrifico. Barreca? Non abbiamo ancora novità, oggi sapremo di più. Stanno bene, hanno avuto modo di lavorare più degli altri. Venendo da cinque mesi di inattività, per Pedrola, ci vuole tempo per metterlo dall’inizio e spingere per 90 minuti. Ora è tranquillo. Esposito si è allenato bene. Siamo una squadra che è stata altalenante ma con uno spirito ben preciso. Queste due partite non le abbiamo fatte benissimo. Ora dobbiamo riprendere da due gare non all’altezza. Sappiamo chi siamo e le qualità che abbiamo. Domani avremo voglia di vincere le partita. Ce lo dobbiamo meritare. Se ci andremo è perché ce lo siamo meritati, sennò sarà per colpa nostra. Abbiamo questo desiderio, siamo sempre rimasti concentrati su questo".