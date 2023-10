Sampdoria, La Repubblica: “Caduta libera, panchina Pirlo a rischio. Ad Ascoli…”

Caduta libera. Così l'edizione odierna de "La Repubblica" focalizza la crisi della Sampdoria di Andrea Pirlo, relegata al penultimo posto in classifica del campionato di Serie B. Nell'ottava giornata del torneo cadetto, ennesima delusione per gli oltre venticinquemila tifosi blucerchiati accorsi a Marassi: i sostenitori doriani hanno dovuto assistere ad un'altra sconfitta casalinga di Verre e compagni, rimontati e superati di slancio dalla matricola Catanzaro. Squadra calabrese di Vivarini vera rivelazione di questo inizio di stagione in Serie B: quarto posto per i giallorossi e vittoria in rimonta di prestigio sotto la Lanterna. Al vantaggio blucerchiato firmato Borini su calcio di rigore, hanno risposto prima Vandeputte e poi Brignola ribaltando punteggio ed epilogo del match. Due sconfitte consecutive, tre ko nelle ultime quattro sfide, appena due punti racimolati nelle ultime cinque partite. Una posizione di classifica a dir poco preoccupante, al pari della crisi di identità, gioco e risultati che attanaglia la squadra genovese, incapace di vincere un agar di campionato davanti al proprio pubblico in questo primo scorcio di stagione. Il noto quotidiano nazionale si sofferma sul futuro dell'allenatore doriano, Andrea Pirlo, la cui posizione è fortemente a rischio. L'ex playmaker di Milan e Juventus dirigerà l'allenamento di stamane a Bogliasco, sono in corso riflessioni in seno alla dirigenza ed alla proprietà blucerchiata. La sensazione è quella di una fiducia a tempo per il tecnico, l'appuntamento del prossimo turno al Del Duca contro l'Ascoli sarà con ogni probabilità decisivo per Andrea Pirlo oltre che per la compagine genovese, grande delusione di questo avvio del campionato di Serie B.