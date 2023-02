Sala: “Masciangelo e Aurelio, concorrenza ok. Cene? Un compagno ci fa troppo ridere!”

"Trascinatore e compagno più esuberante nelle cene di squadra? Siamo tutti ragazzi molto tranquilli, nessuno di noi è particolarmente scatenato. Siamo molto giovani e dopo vittorie del genere ci fa piacere andare a fare qualcosa insieme che ci leghi da punti di vista extra calcistico. Pensiamo sette giorni su sette a quello che dobbiamo fare con questa maglia e per questa piazza, in quelle due ore che siamo insieme fuori dal campo ne approfittiamo per ricaricare le pile. Se dovessi scegliere un trascinatore extra campo... a me fa morire dalle risate Massolo. Ogni volta che parla lui lo ascoltiamo tutti (ride ndr). Verre e Tutino? Hanno fatto parte entrambi di gruppi importanti con giocatori di livello. Si sono fatti volere bene fin dal primo giorno come tutti i ragazzi arrivati. Mi sento di dire che siamo tutti ragazzi dai sani principi e quando arrivi in un gruppo del genere l'inserimento viene naturale. Masciangelo e Aurelio? Sono due ragazzi bravi, tutti quelli che sono qua lo sono. Non è un caso che il Palermo abbia scelto di puntare su di loro. La concorrenza nel ruolo aiuta a migliorarti, perché se non sei tallonato da dietro, o non punti a tallonare un compagno, tenti inconsciamente a fare la corsa in meno o a non riprodurre il ritmo della partita in allenamento. Se invece sei parte di un gruppo forte devi essere cosciente che non basta solo la partita o solo l'allenamento. Devi fare bene entrambe le cose per meritarti il tuo spazio e devi dimostrare di saper stare in un gruppo del genere".