Sala: “Damiani giocatore importante. Palermo città che offre tutto, mio futuro…”

"Damiani? Samuele è un ragazzo eccezionale anche fuori dal campo, anche le nostre ragazze hanno legato molto e siamo andati in vacanza insieme questo inverno. Si tratta di un giocatore importante, un gran centrocampista intelligente e che sa giocare a calcio, per quanto ne possa capire io dal punto di vista di un allenatore (ride ndr). L'impatto con la città di Palermo? Mi sono inserito benissimo, mi piace il caldo e quindi Palermo è ideale per vivere. Per me il clima di adesso è equiparabile all'estate! Venendo dalle rigide temperature di Milano anche questo "freddo" è estate. La quotidianità la trascorro a Mondello, è una zona bellissima, tranquilla e adatta al riposo. Mi piace passeggiare sul lungomare, Palermo è una città grande che offre tutto. Si mangia benissimo, non c'è niente da dire di negativo. Futuro? Quando la società in cui giochi ti stima penso sia la gratificazione più grande. Io devo solo pensare a migliorarmi giorno dopo giorno, parlare di quello che sarà tra cinque mesi è riduttivo. Voglio solo pensare a quello che stiamo facendo e godermelo fino in fondo, dando sempre il massimo in tutte le partite. Quando sarà il momento vedrò cosa deciderà la società sul mio conto. Io ho questo lato duplice: fuori dal campo sono tranquillo e riservato, dentro al campo ognuno di noi si trasforma dando sfogo alle proprie emozioni. Noi viviamo per questo sport, quando c'è un calore del genere ne veniamo anche trasportati nonostante siamo professionisti. Se c'è tanto entusiasmo ci entusiasmo anche noi e penso sia giusto alla nostra età".