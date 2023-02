Sala: “Corini e la crisi, dico tutto. Brunori può far gol a ogni squadra del mondo”

"Rimpianti in carriera? Penso che quando uno sceglie con la propria testa non ci si debba rimproverare niente. Sicuramente alcune cose potevano andare meglio, so che non devo accontentarmi. Voglio fare di più e raggiungere la Serie A. Proverò fin quando farò questo lavoro a raggiungere il massimo. Come siamo usciti dalla crisi e come l'ha gestita Corini nell'interazione con il gruppo? Il mister dal punto di vista umano è una persona molto empatica che capisce gli stati d'animo. Nel momento difficile ci ha fatto capire che non bisognava abbattersi, così come adesso che le cose stanno andando bene allo stesso modo non si fa prendere dall'entusiasmo e ci ripete le cose che ci diceva prima. La nostra forza dobbiamo trovarla nell'equilibrio, credendo nel lavoro quotidiano che svolgiamo senza farci prendere dagli eccessi che siano positivi o negativi. Asse vincente e sinergia calcistica con Brunori già ad Arezzo? Gli porto fortuna dal punto di vista realizzativo (ride ndr). Ne ha già fatti 30 in un anno e mezzo in cui abbiamo giocato insieme. Quello che sta facendo qua a Palermo è qualcosa di importante. Penso che in questo momento Brunori potrebbe far gol a qualsiasi squadra del mondo. Io gli auguro il meglio perché oltre ad essere forte è un ragazzo umilissimo. Ero curioso di vedere se era cambiato rispetto a cinque anni fa, perché tanti perdono di vista la misura e la dimensione della realtà, smarrendo l'obiettivo. Matteo invece l'ho visto ancora più concreto e consapevole suoi suoi mezzi e di cosa vuole ottenere, lui è molto determinato nel fare bene con questa maglia"