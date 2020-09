Sagramola: “Serie A in tre anni? Rispondo così, abbiamo un obiettivo”

Parola a Rinaldo Sagramola.

Dal ritorno tra i professionisti, all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, all’obiettivo Serie A: sono diversi i temi trattati dall’amministratore delegato del Palermo, che intervenuto ai microfoni di “TRM”, ha tratto un bilancio dell’ultima stagione rosanero culminata con la promozione in Serie C della formazione siciliana.

“Il bilancio non può che essere positivo, purtroppo l’emergenza sanitaria che ha colpito non solo il nostro Paese non ci ha permesso di festeggiare insieme ai nostri tifosi un risultato che dà soddisfazione festeggiare. Chi conosce il calcio lo sa: vincere non è mai semplice e facile. Abbiamo fatto il primo gradino, certamente non il più difficile rispetto a quelli che ci aspettano. Mantenendo fede agli impegni presi da questa società: riportare il Palermo laddove è giusto stia”.

L’amministratore delegato rosanero si è poi soffermato sull’obiettivo massima serie: “Serie A nel giro di tre anni? Tutti sognano di arrivare in Serie A il prima possibile, cercando di essere ragionevoli e conoscendo le difficoltà del campionato che andremo ad affrontare, L’auspicio è quello di riportare in due anni la squadra in B. Riuscirci sarebbe un’impresa non facile. La Lega Pro è estremamente complicata e difficile, c’è una sola promozione diretta e le contendenti quest’anno sono molto agguerrite, piazze di grandi tradizioni e società di grandi ambizioni”.