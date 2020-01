Sagramola: “Palermo in difficoltà economica? Sono follie, non badiamo a spese”

Parla Rinaldo Sagramola.

Il Palermo sta vivendo un periodo di certo non positivo, e il pareggio in casa del San Tommaso è stato un segnale importante dei problemi che sta affrontando la squadra di Rosario Pergolizzi: nonostante le tante critiche ricevute, il tecnico rosanero è stato riconfermato dalla società.

Nel corso della trasmissione Siamo Aquile in onda su TRM, Rinaldo Sagramola, amministratore delegato del Palermo, ha commentato così il periodo di forma della squadra: “Sono abbastanza soddisfatto di come stanno andando le cose. Si registra una preoccupazione diffusa quasi come se il campionato fosse finito e come se stessimo mancando il nostro obiettivo. Noi siamo ancora primi in classifica, stiamo affrontando un periodo un po’ di difficoltà ma in generale stiamo andando bene, vanno bene anche il settore giovanile e quello femminile. Stanno andando avanti tutti i punti della proposta presentata al comune, dal centro sportivo al rinnovamento dello stadio in modo da poter offrire ai tifosi la possibilità di assistere alla partita in modo civile. Sono stati cinque mesi molto impegnativi, c’è una forte pressione che era da preventivare. L’obiettivo è dichiarato, la città, i tifosi e la società aspettano la promozione. Più passa il tempo più si avvicina la fine del campionato e la tensione aumenta. Quest’anno, a differenza di quanto accaduto nei campionati precedenti a qualche nobile decaduta, ci troviamo davanti ad un avversario temibile, ben strutturato che non molla e insegue, fa qualche polemichetta ad arte per mettere ulteriore pepe al confronto. Critiche sui social? Sono cose che succedono dappertutto, la preoccupazione attuale è frutto delle ultime delusioni che i tifosi non hanno ancora smaltito per cui c’è un pregiudizio. Quello che trovo intollerabile è il fatto di continuare a sostenere, sia dai tifosi sia dai giornalisti disinformati, che ci siano difficoltà di carattere economico: sono delle follie. La trasferta in pullman è stata una scelta di carattere logistico, che è stata migliore di quella di prendere l’aereo. Sfido chiunque a trovare una società che abbia un’azionista come Hera Hora, che ha 15 milioni di capitale versati per far fronte alle necessità della SSD Palermo. La proprietà ha pagato un milione solo per l’iscrizione al campionato, e la gente continua ancora a dire che non ci sono soldi. Non abbiamo preso un giocatore per problemi economici ma a seguito di valutazioni tecniche, non badiamo a spese per quello che riteniamo giusto. A livello economico non esistono problemi, chi dice il contrario dice falsità“.