Sagramola: “Lucca? Vari club su di lui, ecco la verità sul Genoa. Futuro a Palermo? Rispondo così”

Rinaldo Sagramola e il futuro al Palermo di Lorenzo Lucca.

L’incubo Covid-19 che sta avversando la quotidianità di ognuno di noi ed ha fortemente inficiato anche l’avvio di stagione del Palermo di Boscaglia – poi passato nelle mani del vice Giacomo Filippi -, la centralità della realizzazione di un centro sportivo nel progetto tecnico e societario del club rosanero targato Hera Hora, il futuro societario, con le voci sempre più insistenti di un’interessamento di Massimo Ferrero al club rosanero e la qualificazione ai playoff della dopo una stagione altalenante dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni della compagine allenata dal tecnico Giacomo Filippi. Questi, alcuni dei temi approfonditi dall’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni del format “Siamo Aquile”, in onda su Trm.

“Lucca? Non è stato preso impegno con nessuno, ci sono stati diversi club che hanno chiesto delle informazioni eccetto il Genoa però. La cosa che sorprende è che tali anticipazioni escano in un momento delicato della stagione e rischiano solo di disturbare l’atleta e creare qualche inutile tensione all’interno di un gruppo che si accinge a vivere il momento più significativo. Futuro al Palermo? Non sono in grado di poterlo dire anche perché ormai molto dipende anche dalla volontà dei calciatori, ognuno di noi ha delle ambizioni e non possiamo risentirci se le hanno anche gli altri. Non esiste giocatore al mondo che inizi la propria attività senza sperare di poter giocare in Champions League o di indossare la malia della Nazionale. Con il ragazzo non ho parlato, ma non mi meraviglierei se arrivasse una proposta da una squadra di Serie A. Non puoi tarpare le ali a un calciatore e a impedirgli questa crescita professionale, non posso dire niente se non quello che normalmente accade. Quando ci sono giocatori che interessano a club di categoria superiore inevitabilmente saranno loro a fare una certa pressione, ma non puoi volergliene perché è l’ambizione che fa crescere le persone”.