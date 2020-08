Sagramola: “Tutto sul rebus Felici, non è ancora finita. Corazza? Ecco il profilo dell’attaccante che serve al Palermo”

Il Palermo riparte dalla guida di Roberto Boscaglia.

La stagione passata si è conclusa con un confortante risultato per il Palermo, che al primo tentativo è riuscito a dominare il campionato di Serie D, terminando al primo posto e ottenendo così la promozione in Serie C. Al termine dell’annata però, il tecnico Rosario Pergolizzi, nonostante i risultati ottenuti,non è stato confermato, e la dirigenza rosanero è così partita alla ricerca di un suo erede.

Dopo mesi di analisi, sondaggi ed interlocuzioni con vari candidati, il direttore sportivo Renzo Castagnini e l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola hanno scelto di puntare su Roberto Boscaglia, che dopo essersi liberato dal vincolo contrattuale con la Virtus Entella, si è insediato in qualità di nuovo allenatore del Palermo.

Durante la conferenza stampa per la presentazione del nuovo tecnico, l’ad del club rosanero ha affrontato alcune tematiche relative alle possibili operazioni di calciomercato in entrata, come il possibile ritorno di Mattia Felici (attualmente rientrato al Lecce in Serie B) e la necessità di trovare un attaccante perfetto per il Palermo. Queste le sue dichiarazioni:

“Felici? È un giocatore del Lecce che al momento ha deciso di tenerlo, aspettiamo e vediamo se accadrà qualcosa. Non può essere un discorso chiuso perché ha fatto benissimo, se ci fosse l’opportunità lo riporteremo a Palermo. Attaccante? Abbiamo qualche idea, non credo sia importante la categoria da dove arriverà ma che sia un giocatore funzionale a quello che l’allenatore ci chiede. Uno che faccia gol con determinate caratteristiche. Corazza? Un attaccante interessante, ce ne sono altri e stiamo capendo un po’ la situazione“.