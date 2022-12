Sabatini: “Ritorno Pastore nel Palermo del City Group? Dico la mia. Quando penso…”

"Javier Pastore ha lanciato mediaticamente messaggi d'amore al club rosanero? Lui lo porto sempre nel cuore. Quando penso ad un progetto che possa riguardare una squadra di calcio, penso sempre al mio Palermo. Durante la mia gestione dirigenziale nell'era Zamparini, il club siciliano possedeva ogni requisito, societario organizzativo e manageriale, ma anche tecnico tattico per eccellere, con un mix di giovani ed esperti che riusciva a tenere il campo contro chiunque. Questa squadra ha un posto unico e speciale, riservato nel mio cuore così come la città. Quando parlo di Palermo, parlo di un ricordo meraviglioso e struggente ma, obiettivamente, della mia situazione attuale non c'è nessun presupposto concreto affinché io possa tornare professionalmente in rosanero. Per quanto riguarda Pastore penso sia strategicamente sconsigliabile un suo eventuale ritorno. Qualora lui stesse bene, e secondo me non sta bene fisicamente, potrebbe giocare da protagonista assoluto in ogni squadra, e non sarebbe reciprocamente utile e necessario che torni a Palermo. Il suo vero problema è stare bene e tornare ad avere piena autonomia sul piano atletico. Pastore soffre da qualche tempo per un serio fastidio all'anca quindi ritengo amaramente che sia inutile sottoporlo ad ulteriori stress".