Sabatini: “Palermo ha bisogno di grande calcio. Mia idea su Gardini, City Group…”

Walter Sabatini e Giovanni Gardini hanno incrociato i loro prestigiosi trascorsi professionali nell' Inter targata Suning. L'esperto e qualificato dirigente umbro, fine talent-scout ed ex manager di Lazio, Roma, Bologna e Salernitana , tra le altre, traccia un profilo del nuovo direttore generale del club di viale del Fante, polo di riferimento in ambito gestionale ed amministrativo, del Palermo targato City Football Group , nel corso dell'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it.

"Giovanni Gardini? Lui è un dirigente molto esperto, capace, accorto e molto attento, sa quali sono le dinamiche aziendali. La proprietà del City Football Group ha compiuto un'ottima scelta con lui, anche se devo dire che il Palermo della rinascita, sul piano gestionale ed amministrativo è stato comunque nella mani di Rinaldo Sagramola che è altrettanto bravo e l'ha condotto brillantemente a due promozioni in un triennio. Io non so se questa holding così solida e prestigiosa stia mobilitando sollecitamente le proprie forze in favore del Palermo nell'immediato o stia elaborando un piano di lunga gittata. Spero che facciano in fretta perché questa piazza ha bisogno di grande calcio subito. Obiettivo del mantenimento della categoria nella stagione dell'insediamento? Questo è assolutamente corretto. Altri gruppi sono venuti in Italia ed hanno tirato testate su un muro. C'è bisogno di tempo, c'è bisogno di studiare, capir ed elaborare al fine di effettuare investimenti e progetti adeguati. Mi pare una politica gestionale sana, oculata e corretta, immagino ispirata dallo stesso Gardini".