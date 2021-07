RITIRO SAN GREGORIO MAGNO, PALERMO-VIRTUS VESUVIO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Primo test stagionale per i rosanero di mister Giacomo Filippi

Tutto pronto per Palermo-Virtus Vesuvio. Non un test entusiasmante sotto il profilo del blasone degli avversari ma, di certo, un'occasione per testare rodaggi e meccanismi in fase di costruzione. Di seguito, le due probabili formazioni che - in base alle esercitazioni tattiche svolte dai rosanero - potrebbero giocare un tempo l'uno.