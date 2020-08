Ritiro Palermo, rosa da completare: c’è il dubbio Martinelli, Boscaglia studia le mosse

Procede il ritiro del Palermo in quel di Petralia Sottana.

Il mister Roberto Boscaglia in questi primi giorni ha iniziato a conoscere la squadra con la quale dovrà affrontare le insidie della prossima Serie C. La speranza di vincere già la prossima stagione è concreta come la voglia di riportare il prima possibile in alto il Palermo. Intanto il tecnico gelese ha accolto un nuovo giocatore ossia Andrea Palazzi che, dopo un periodo difficile a causa di infortuni, non ha perso tempo e messo la sua firma su uno dei gol messo a segno durante la seduta di allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra. Il giocatore, ex Monza, ieri pomeriggio è arrivato in ritiro dopo avere completato alcune formalità a Palermo.

“Il neo acquisto raggiunge Martin in un settore in cui il Palermo dovrà fare ancora tanti innesti, anche alla luce dell’assenza di Martinelli per problemi fisici emersi in sede di visite mediche e non specificati. È un giocatore che seguivamo da tempo e può fare bene, ha corsa e qualità che si adatterebbero benissimo nel centrocampo che abbiamo in mente, sia che si giochi a quattro che a cinque. Martin lo conosco poco e devo guardarlo bene in allenamento per conoscerlo meglio, oggi sono tutti utili, non ho in testa un giocatore al posto di un altro. Vedremo col passare del tempo cosa mi diranno gli allenamenti: sarà il lavoro sul campo farci scegliere”, si legge nell’edizione odierna de La Repubblica.

Questo nuovo ingresso, fa prendere fiato al Palermo che in questi giorni sta facendo a meno di Alessandro Martinelli e Boscaglia in conferenza stampa non è sembrato fiducioso sui tempi in cui potrà riavere il giocatore «Per noi è stato un qualcosa che non ci aspettavamo. Per prima cosa c’è il dispiacere per l’uomo che conosco da tempo. Poi, oltre l’aspetto umano, in un secondo momento viene l’aspetto tecnico. Vediamo cosa accadrà anche se le notizie non sono eccellenti». Il tecnico gelese ha ribadito che per avere la squadra al ci vorrà del tempo «perché non possiamo permetterci di fare le cose di fretta o prendere qualcuno tanto per. Lo sappiamo tutti che il Palermo non è completo, la squadra si deve ancora formare e dobbiamo dare tempo alla dirigenza per completarla. Capiamo che non c’è tantissimo tempo, ma il tempo che c’è serve prenderselo tutto. Servono giocatori di un certo tipo. Ma sono sereno perché mi fido ciecamente dei dirigenti. Con il direttore sportivo Castagnini, poi, non solo ci conosciamo da tantissimi anni, ma ci confrontiamo di continuo. Sa quello che desidererei avere, conosce perfettamente le caratteristiche dei giocatori che servono alla nostra causa”.

Il duo Sagramola – Castagnini è comunque a lavoro infatti a breve potrebbe arrivare anche Niccolò Bianchi dalla Reggina. “Un’operazione svincolata da quella che si sta cercando di chiudere con i calabresi per l’attaccante Simone Corazza, ma che potrebbe anche essere di buon auspicio per chiudere il doppio colpo” si legge ancora. E Boscaglia spiega «… fare nomi oggi non è nemmeno giusto, perché ci sono tante trattative aperte. Sono due giocatori interessanti e Corazza l’ho pure allenato a Novara, ma ci sono tante cose che bisogna guardare prima chiudere le operazioni. Restano però due ottimi giocatori».