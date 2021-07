Ritiro Palermo, lavori in corso: innesti, addii e nodi da sciogliere per Filippi

“Anche per i rosanero, è tempo di voltare pagina, dopo una stagione chiusa con un settimo posto in campionato e l’eliminazione al primo turno della fase nazionale dei play-off “. Così l’edizione odierna del Giornale di...

"Anche per i rosanero, è tempo di voltare pagina, dopo una stagione chiusa con un settimo posto in campionato e l’eliminazione al primo turno della fase nazionale dei play-off ". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette sotto la luce dei riflettori il primo giorno della nuova stagione per il Palermo di Giacomo Filippi . Ventisette sono i calciatori convocati dal tecnico originario di Partinico per il ritiro di San Gregorio Magno, dove la compagine rosanero giungerà ancora con qualche lecita incertezza dovuta al calciomercato e alla composizione, ancora non definitiva, della rosa a disposizione. L'organico partito nella giornata di ieri per la Campania si presenta numericamente al completo ma, nella fattispecie, qualche falla dovuta alla presenza degli esuberi e di tre giovani Primavera potrebbe cominciare a farsi sentire già da questa prima settimana di raduno. Crivello , Saraniti , Broh e Somma sono fuori dal progetto ormai dalla fine della scorsa stagione, ma sono comunque partiti con la squadra per far fede ad un impegno che, molto probabilmente, concluderanno anzitempo.

Il giovane portiere classe 2003 Misseri, il terzino Mauthe e il centravanti 2004 Corona fanno tutti parte della Primavera di mister Capodicasa e sono alla loro prima esperienza di ritiro con una formazione professionistica. Difficilmente verranno presi in considerazione da mister Filippi per il Palermo che verrà, ma il loro impiego in ritiro potrebbe risultare a tratti fondamentale e giovare a tutto il gruppo. Al di fuori di questi nomi, i vuoti attualmente da colmare restano cinque, a meno che il mercato delle uscite non riservi qualche nuova sorpresa alla compagine rosanero."Intanto, i numeri per schierare due formazioni ci sono e Filippi in- tende lavorare presto sulla parte tattica, come fatto in parte anche nelle sedute allo stadio delle Palme, nel corso degli ultimi giorni". Prosegue così il quotidiano, che mette in luce anche i prossimi impegni del Palermo, grazie ai quali Filippi potrà testare una squadra dalle solide fondamenta ma ancora mancante di qualche altro ingranaggio per divenire la macchina perfetta con la quale presentarsi al via di una nuova e intensa stagione.