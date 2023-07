Ritiro Palermo, la Senatrice Bevilacqua in visita a Ronzone incontra il sindaco

Il Palermo di Eugenio Corini sta trascorrendo la prima parte del proprio ritiro estivo presso la località di Ronzone . Marco Battisti , Sindaco del comune situato in provincia di Trento, ha ricevuto quest’oggi la visita di Dolores Bevilacqua , Senatrice della Repubblica italiana". Diverse le tematiche affrontate nel colloquio tenutosi nella sede del Comune di Ronzone . La Senatrice ha poi pubblicato un post sulla propria pagina Facebook , in cui ha sottolineando le difficoltà a cui spesso devono far fronte le piccole comunità. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Oggi - afferma la senatrice del Movimento 5 Stelle - ho avuto il piacere di incontrare il sindaco di Ronzone, Marco Battisti, con cui abbiamo parlato di vari aspetti del suo lavoro come primo cittadino di questa deliziosa realtà della Val di Non, delle difficoltà che riguardano le piccole comunità spesso costrette a far di necessità virtù, ad esempio, nel reperire figure di alto profilo tecnico che spesso mettono in condivisione tra loro, e di progetti efficacemente realizzati grazie al PNRR. In particolare mi ha colpito la sua idea di valorizzare Ronzone anche nella sua dimensione turistica, cosa cui questo ridente paesino può legittimamente aspirare” ha concluso Bevilacqua.