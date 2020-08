Ritiro Palermo, il programma del Day 3: doppia seduta di allenamento e conferenza di Boscaglia

Il programma del Day 2.

Oggi è andato in scena il primo vero giorno di ritiro del Palermo: i rosanero si sono allenati per la prima volta con il nuovo tecnico Roberto Boscaglia, e al termine della sessione pomeridiana sono intervenuti in conferenza stampa il sindaco Leoluca Orlando e il presidente Dario Mirri.

Nella giornata di domani sarà prevista una doppia sessione di allenamento, di mattina e di pomeriggio, al termine della quale si terrà la conferenza stampa del nuovo tecnico Roberto Boscaglia. Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del Palermo:

“Domani il Palermo effettuerà una doppia seduta di allenamento.

Dopo la sessione mattutina la squadra tornerà in campo per la seduta pomeridiana.

Alle ore 12:15 interverrà in conferenza stampa Mister Roberto Boscaglia.

Gli Operatori dell’Informazione già regolarmente accreditati dovranno accedere alla piattaforma Zoom entro le ore 12:00“.