Ritiro Palermo, day 6: tattica e palestra, rosa divisi in gruppi. Il diario di bordo

Il diario di bordo della sesta giornata di ritiro del Palermo di Giacomo Filippi

⚽️

Di Nicolò Cilluffo.

Archiviato il Fella day, per il Palermo è tempo di testare i rodaggi in vista del test di domani contro il Potenza.

Il match andrà in scena alle ore 19.00 allo stadio comunale Alfredo Viviani e sarà un'occasione importante per verificare condizione fisica e meccanismi tattici in divenire del gruppo di Giacomo Filippi. La prima amichevole ufficiale del club di Dario Mirri andrà, dunque, di scena in Campania e proprio contro la stessa formazione con la quale i rosanero hanno totalizzato quattro punti su sei totali disponibili nello scorso campionato di Serie C. Un'opportunità anche per vedere all'opera i nuovi innesti portati in dote dal direttore sportivo Renzo Castagnini: Buttaro, Giron e Soleri. L'ultimo imbarcatosi sulla nave rosa, Giuseppe Fella, dovrebbe invece aggregarsi alla squadra da dopo il test contro il Potenza.

Quest'oggi come di consueto doppia sessione di allenamento per la franchigia siciliana. Team diviso in due gruppi: lavoro in palestra ed esercitazioni prettamente tattiche.

3-4-2-1 il modulo coniato da Giacomo Filippi nella mattina a San Gregorio Magno. Difesa a tre composta da Accardi, Lancini e Marconi. Linea di centrocampo a quattro: da sinistra verso destra Giron, De Rose, Mauthe, Almici. Trequartisti Floriano e Kanoute, terminale boa offensivo Corona.

Stesso modulo, interpreti diversi nella sessione pomeridiana. Terzetto difensivo composto da Buttaro, Peretti e Marong. Linea di centrocampo a quattro: Valente sulla corsia di sinistra, Doda su quella di destra. In zona nevralgica Odjer e Luperini. Trequartisti Silipo e Broh, terminale boa di riferimento Soleri.

Continuano a svolgere lavoro a parte Somma e Crivello, mentre Saraniti risulta assente per il secondo giorno consecutivo. Giuseppe Fella ha, invece, svolto un allenamento di matrice aerobica sotto la lente di ingrandimento dei preparatori atletici rosanero.

Palla al centravanti di riferimento, velo e sfera captata dal trequartista alle sue spalle che serve di nuovo l'attaccante centrale reduce dal tipico movimento a mezza luna. Quest'ultimo imbuca per uno dei due centrocampisti centrali buttatosi dentro l'area di rigore. Soluzione provata e riprovata dal gruppo squadra a disposizione dell'ex secondo di Roberto Boscaglia. L'intenzione del tecnico del Palermo sembra essere quella di lasciare spazio alla fantasia dei propri calciatori negli ultimi trenta metri di gioco. Frecce dardeggianti assidue al lavoro di spinta e cross, centravanti che maneggia la sfera lontano dalla porta avversaria e che poi si butta alle spalle della difesa: soluzioni variate dal team rosa nella corso delle due sessioni di tattica mattutine e pomeridiane.

Nella giornata di domani la compagine siciliana svolgerà in mattinata la tipica rifinitura pre match in cui verrano provati calci piazzati e ultime idee in vista della prima amichevole ufficiale contro il Potenza allo stadio Alfredo Viviani alle ore 19.00. Mediagol.it vi terrà compagnia anche nel corso di questo appuntamento con la nostra cronaca in diretta streaming sui canali social Facebook, YouTube e Twitch.

