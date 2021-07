Ritiro Palermo, day 4: primo test positivo per i rosanero. Il diario di bordo

Il diario di bordo della quarta giornata di ritiro del Palermo di Giacomo Filippi

⚽️

Di Nicolò Cilluffo.

Archiviato il quarto giorno di ritiro estivo per il Palermo di Giacomo Filippi. Giornata in cui i rosanero hanno disputato il primo test della stagione agonistica 2021-2022. La formazione siciliana è stata, infatti, impegnata in un allenamento congiunto con la Virtus Vesuvio, società dilettantistica di Torre del Greco (Napoli) che "ospita" alcuni calciatori svincolati delle categorie minori della Campania.

Il match ha visto trionfare il club di Dario Mirri per sette reti a zero. Un test non entusiasmante sotto il profilo del blasone degli avversari ma utile per testare rodaggi e meccanismi del nuovo Palermo che va prendendo forma. Soleri, Giron, Floriano e Corona i calciatori rosanero che hanno iscritto di diritto il loro nome nel tacquino del direttore di gara. L'ex attaccante del Bari assoluto protagonista con una tripletta, mentre la sesta rete è stato uno sfortunato autogol.

3-4-2-1 il modulo coniato da Giacomo Filippi. Linea difensiva alta e pressing ad ampio raggio. Atteggiamento aggressivo e propositivo quello della formazione rosa per tutta la durata del match. Esterni di centrocampo a tutta fascia e trequartisti qualitativi i quali guizzi fondamentali nel creare superiorità numerica in fase offensiva. La brillantezza di Andrea Silipo e l'esperienza di Roberto Floriano fondamentali risorse in seno all'organico rosanero. Degna di nota la prestazione dei calciatori provenienti dalla cantera rosanero: Enrico Mauthe e Giacomo Corona. Entrambi hanno giocato la seconda frazione di gioco tenendo un buon ritmo e dimostrando di avere personalità. Il primo è un classe 2004 formatosi nel settore giovanile del Terzo Tempo - nota scuola calcio palermitana - e nel corso della passata stagione ha ricoperto il ruolo di difensore centrale alla corte di Antonello Capodicasa. Corona, invece, ha dimostrato di aver le giuste caratteristiche tecnico-tattiche per ricoprire il ruolo di centravanti boa. Un gol, un calcio di rigore procurato e tanta garra messa in campo dal figlio d'arte di Re Giorgio.

Spazio anche per i quattro esuberi: Saraniti, Crivello, Somma e Broh. Con il centrocampista ivoriano che ha avuto a disposizione più spazio rispetto agli altri per dimostrare a Filippi di poter rientrare nel progetto tecnico delineato dallo stesso allenatore di Partinico. Ancora assente dai radar Nicola Valente che ha accusato una botta nella giornata di martedì. Mamadou Kanoute ed il terzo portiere Misseri gli unici che non sono scesi in campo nel corso del test congiunto con la Virtus Vesuvio.

In attesa di completare le operazioni di calciomercato che andranno a potenziare l'organico a disposizione di Filippi, il Palermo lavora sodo per preparare al meglio la prossima stagione agonistica, mentre a San Gregorio Magno sono arrivati anche il presidente Dário Mirri e l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola.