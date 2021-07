Ritiro Palermo, day 2: dalla prima seduta di tattica alla partita. Il diario di bordo

Il diario di bordo della seconda giornata di ritiro del Palermo di Giacomo Filippi. Dalla sessione di allenamento mattutina alla partitella finale dei rosanero

⚽️

Di Nicolò Cilluffo.

Lavorare sodo e sotto molteplici punti di vista. Spirito di sacrificio, coesione, gruppo.

Il Palermo di Giacomo Filippi ha concluso il secondo giorno di ritiro in terra campana svolgendo una mole di lavoro degna di nota. In mattinata la compagine siciliana - in seguito al riscaldamento di matrice preventiva - ha lavorato sull'aspetto tattico in fase di possesso palla e non.

I rosa sono stati divisi in due gruppi. Il primo ha lavorato su alcuni movimenti del pacchetto offensivo: sponda del centravanti e taglio dentro al campo degli esterni, i concetti più gettonati emersi dalla seduta di allenamento mattutina. Il secondo gruppo - diretto dallo stesso Filippi e non a caso in quanto il mister del Palermo è un ex difensore - ha lavorato su alcuni aspetti difensivi come le scalate del reparto più arretrato e del centrocampo in fase di non possesso. Pressing asfissiante e testa alta in mezzo al terreno di gioco: concetti sui quali ha tanto battuto l'ex secondo di Roberto Boscaglia.

Giacomo Filippi ha coniato un ipotetico 3-4-3 con un doppione per ruolo. Prematuro delineare una bozza di probabile formazione ma è chiaro che nelle idee del tecnico originario di Partinico è importante rimarcare l'identità costruita con cura dal Palermo nel finale della scorsa stagione agonistica.

La sorpresa della giornata è stato il parziale reintegro di Broh con il gruppo squadra rosanero. L'ex calciatore di Padova e Cosenza è stato impiegato come esterno offensivo prima e come playmaker poi. La motivazione dovrebbe essere squisitamente numerica in quanto Filippi è stato chiaro anche nel corso della sua prima conferenza stampa tenuta in quel di San Gregorio Magno. Ancora lavoro a parte per Saraniti, Somma e Crivello.

Nel pomeriggio i rosanero - in seguito all'attivazione generale - hanno svolto esercitazioni tattiche di 10 vs 10 con l'obiettivo di attaccare la porta.

Il calciomercato e la conseguente ricerca del bomber a cui affidare le chiavi del reparto più avanzato rosa restano i trend topic del ritiro di San Gregorio Magno. In attesa di sbloccare - in un senso o in un altro - le trattative legate al futuro di Cianci e Fella, il ds Castagnini è al lavoro per regalare un centravanti di categoria a Giacomo Filippi.

