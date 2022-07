Ritiro Palermo, dall’amichevole col Pisa al mercato: il punto sul programma dei rosa

Il programma del club rosanero tra preparazione pre campionato e mercato

"Il Palermo che partirà domani per Bergamo, direzione Rovetta, è lo stesso che ha finito i playoff il 12 giugno". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che si appresta a fare il punto sulle prossime mosse del Palermo, in chiave ritiro così come in materia di calciomercato. La squadra guidata da Silvio Baldini ha iniziato la sua seconda settimana di preparazione verso la nuova stagione di Serie B, concludendo i primi sette giorni di ritiro con la vittoria per 0-12 nell'amichevole contro il Marineo. Un test che lascia il tempo che trova, ma utile per l'allenatore di Massa al fine di sperimentare l'undici del Palermo che verrà.

Tuttavia, le pedine a disposizione di Baldini sono ancora quelle che gli hanno permesso di vincere i playoff di Serie C. Lasciando da parte gli addii di Pelagotti, Perrotta e Odjer, il Palermo è di fatto lo stesso di un mese fa, quello che ha raggiunto la trionfale promozione in cadetteria. Nella forma non è però così, considerate le chiusure delle operazioni di Mirko Pigliacelli - portiere in arrivo dall'Università di Craiova - e di Salvatore Elia, esterno duttile in arrivo dall'Atalanta. LEGGI QUI

Qualche altro colpo dal mercato certamente arriverà, con il difensore del Crotone Nedelcerau che resta un opzione plausibile tra i profili vagliati per rinforzare il reparto difensivo. Il centrale non ha accettato di buon grado il declassamento in Serie C dato dalla retrocessione della compagine calabrese, e così rappresenta una pedina d'esperienza che al Palermo potrebbe fare comodo, specialmente se si prende in considerazione il probabile addio di Somma.

Nel frattempo giovedì il Palermo affronterà il Pisa in un test amichevole che, contro una parigrado del prossimo campionato, potrà dare a Baldini indicazioni molto importanti. I rosanero faranno visita alla compagine toscana proprio nella sede del loro ritiro in Val Seriana, con il match che andrà in scena sul rettangolo verde dello stadio Marinoni alle ore 17:30. Sfumato il viaggio a Manchester per via di problemi organizzativi, l'attuale programma del Palermo si concentra in questa settimana di fuoco, tra mercato e prove sul campo, in attesa di capire quali saranno le prossime mosse del club di viale del Fante per preparare al meglio la prossima stagione e accendere ancor di più le possibilità di un mercato ancora in via di sviluppo.