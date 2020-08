Ritiro Palermo, arriva anche Rinaudo: il responsabile del settore giovanile a Petralia Sottana

Tutti presenti in quel di Petralia Sottana.

E’ trascorsa una settimana piena dal primo giorno di ritiro del Palermo presso la località di Petralia Sottana, dove i rosanero hanno iniziato ad allenarsi mattina e pomeriggio agli ordini del nuovo tecnico Roberto Boscaglia: l’ex allenatore dell’Entella, nonostante non abbia ancora a disposizione una rosa completa, sta cercando di imprimere ai suoi nuovi giocatori la sua filosofia di gioco e di comprendere quale sia il modulo migliore con cui schierarli in campo.

A Petralia è arrivato pochi minuti fa anche Leandro Rinaudo, responsabile del settore giovanile del club rosanero, il quale ha completato lo staff presente in ritiro per osservare i giovani calciatori della Primavera presenti: Cangemi, Florio, Matranga e Faraone, i quali stanno cercando di giocarsi la possibile convocazione in prima squadra per poter poi realizzare il sogno di esordire in Serie C, ossia tra i professionisti.