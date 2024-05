PALERMO: UFFICIALE DATE E NUOVA SEDE DEL RITIRO ESTIVO

I rosanero si alleneranno in Valtellina dal 7 al 20 luglio, approfittando dei grandi benefici offerti dall’allenamento in altura e delle strutture all’avanguardia messe a disposizione dal “Piccolo Tibet”, a partire dal Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda, un polo di interesse internazionale che attira centinaia di atleti olimpici e non, in rappresentanza di decine di discipline e federazioni. Ad accogliere la squadra ci saranno molti turisti che, come ogni anno in estate, raggiungono Livigno per le loro vacanze attive all’insegna dello sport e non solo.