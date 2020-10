Ricciardo-Mediagol: “Martin-Floriano ai margini? Ho la mia idea. Lucca top ma ad una condizione, Santana…”

Una storia breve ma intensa.

Otto gol nelle prime dieci partite di campionato. Nove in totale con la maglia rosanero prima della sosta forzata a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo una stagione a Palermo a tratti sfortunata, con l’infortunio alla coscia destra che lo ha costretto ai box per diverse settimane, Giovanni Ricciardo ha lasciato il capoluogo siciliano, ripartendo dalla Serie D e dal Seregno. Bomber dotato di grande opportunismo e fiuto del gol, il classe 1986 – intervistato in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it – ha analizzato avvio di stagione e caratteristiche di alcuni dei componenti della rosa a disposizione di Roberto Boscaglia.

“Lucca ha delle potenzialità pazzesche. A livello tecnico e fisico potenzialmente è un giocatore di Serie B. Ma le potenzialità lasciano il tempo che trovano, se comunque non cresci e dimostri sul campo di valere. Se Lucca si mette la testa fra le gambe e pedala, può arrivare a giocare a calcio per tantissimi anni e sarebbe un peccato se non fosse così. Naturalmente deve crescere. E’ un giovane che fa degli errori e deve migliorare dal punto di vista tattico e mentale. Però, sicuramente, ha delle grosse potenzialità. Sarebbe stato più facile per lui se quest’anno avesse avuto accanto un attaccante importante, di esperienza, un centravanti da Serie B che gli avrebbe permesso di forgiare le sue doti. Purtroppo al Palermo questo manca, ma non lo dico io, purtroppo parlano i fatti. Io sono certo che i ragazzi che ha scelto la società e quelli che ha riconfermato sono giocatori validi che col tempo dimostreranno sicuramente il loro valore”, sono state le sue parole.

Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Simone Ciappa

