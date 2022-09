Reggina-Palermo, i convocati di Corini: ok Sala e Vido, non c’è Crivello

Sono ventidue i calciatori del Palermo convocati dall'allenatore Eugenio Corini per la gara di domani contro la Reggina. Partiranno alla volta della Calabria i neo acquisti Luca Vido e Dario Saric, tornano a disposizione anche Marco Sala e Ivan Marconi. Assente l'ultimo innesto Claudio Gomes, atterrato ieri sera in città, così come Roberto Crivello, rimasto fuori dalla lista over (LEGGI QUI I DETTAGLI). Oltre a Broh (out per infortunio), Accardi e Devetak.