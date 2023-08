Reggiana-Palermo 1-3, le pagelle dei quotidiani: Segre il migliore, Lund non delude

La vittoria per 3-1 del Palermo sul campo della Reggiana sembrerebbe aver scacciato per il momento i "fantasmi" della prima giornata di Bari in cui la formazione rosanero era finita nell'occhio del ciclone per via della prestazione e per il risultato ottenuto nonostante la doppia superiorità numerica. Tra i migliori in campo del "Mapei Stadium" figura sicuramente Jacopo Segre, autore di una prestazione sontuosa coronata dal gol del vantaggio rosa, oltre che dall'espulsione provocata ai danni di Marcandalli. Esordio positivo, invece, per il terzino Kristoffer Lund ed anche per Liam Henderson che si è ritagliato uno spazio nella ripresa da subentrato. Intesa vincente, infine, tra Nicola Valente ed Edoardo Soleri che hanno confezionato il sigillo finale. Non incidono particolarmente capitan Matteo Brunori ed anche Lorenzo Insigne. Lieve passo indietro anche per Aljosa Vasic.