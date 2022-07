Reggiana, Diana: “La mia sul Palermo, felice di vederlo in B. I tifosi…”

Parola ad Aimo Diana. Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo, valevole per il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, il tecnico della Reggiana - che ha vestito la maglia rosanero dal 2006 al 2008 - ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Il pubblico del Barbera é stato molto vicino alla squadra nonostante le vicissitudini in settimana. Oltre tredicimila che hanno incitato con il solito calore, posso solo immaginare l’atmosfera che c’era durante i playoff. Gli applausi della gente di Palermo mi hanno fatto piacere. Sono stato benissimo qui, la mia famiglia ha pianto quando siamo andati via. Il Palermo in Serie B? Sono felice che stia tornando a buoni livelli, non ancora quelli dei miei tempi, ci vorranno tempo, pazienza e stabilità. Hanno un gruppo solido e una buona base, ci vorranno ancora tre innesti per essere ancora più competitivi. Ma ho vista una squadra compatta e con lo spirito giusto, che ha ancora bene in testa quello che gli ha inculcato Baldini”.