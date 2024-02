Recanatese, scelto il sostituto di Pagliari: si tratta dell’ex Palermo Filippi

La Recanatese ha esonerato Giovanni Pagliari. Il suo successore è Giacomo Filippi. L'ex tecnico del Palermo incomincia la sua carriera in panchina come vice di Roberto Boscaglia fino al 2021. Il 27 febbraio diviene l'allenatore della formazione siciliana a discapito dell'ex Virtus Entella. Con i rosanero ottiene una qualificazione ai playoff uscendo nella doppia sfida contro l'Avellino. Esonerato la stagione dopo per scarsità di risultati, il tecnico di Partinico riparte nell'estate del 2022 sulla panchina della Viterbese. Viene allontanato qunado la squadra era un zona playout. Adesso un'occasione importante per rimettersi in carreggiata. Ecco il comunicato ufficiale del club: