Rauti: “Sono un attaccante duttile, ho un sogno nel cassetto. Ricordo più bello? Quella foto con Ibrahimovic!”

Nicola Rauti sta diventando sempre più un punto fermo del Palermo.

Il giovane attaccante rosanero è stato impiegato da mister Roberto Boscaglia in modo continuo e lui ha risposto sul campo, spesso e volentieri, con prestazioni maiuscole. L’ex calciatore del Torino, nel corso dell’intervista rilasciata a Diretta Stadio in onda sul Gold78, ha parlato di presente e futuro.

“Se devo essere sincero ho sempre amato giocare da prima punta, ma chiaramente crescendo mi sono dovuto adattare. Credo di essere un calciatore duttile e questa caratteristica deve essere il mio punto di forza per il futuro, non voglio fossilizzarmi nel saper giocare solo in una posizione. Futuro a Palermo? Ci penso davvero tanto e confermo che sarebbe davvero una cosa bella, la città mi ha colpito e io mi sto davvero affezionando. Il sogno sarebbe raggiungere la A con questa maglia addosso magari da protagonista, adesso però è presto per parlare di futuro a lungo termine. Foto con Ibrahimovic? Ricordo che ero nelle giovanili dell’Inter e non appena ebbi la possibilità la sfruttai al massimo. Per me non esiste un compagno di reparto con cui mi trovo meglio, sono a mio agio con tutti che a dirla tutta mi stanno anche aiutando parecchio in particolar modo Mario Santana”.