Ranocchia: “Felice di aver scelto Palermo, è una piazza importante. Scendere in B…”

Parola a Filippo Ranocchia . Il nuovo acquisto del Palermo FC , prelevato dalla Juventus nella corrente sessione invernale di calciomercato, in data odierna è intervenuto nella sala stampa del Renzo Barbera , affrontando diversi temi interessanti, tra cui il proseguo della sua stagione in Serie B , dopo mesi ad Empoli in A . Di seguito le parole dell'ex Juventus :

"Buonasera, le scorse due settimane ho saputo di questo interesse e non ho pensato alla Juventus, ho riflettuto per trovare le giuste soluzioni per tutte le parti in causa. Non è stato un trauma lasciare la Juve, volevo solo un club che puntasse decisamente su di me e sono felice di aver scelto il Palermo. Questa è piazza e club importante, scendere di categoria non è stato un problema, ho giocato non molto nelle ultime stagioni ed avevo di bisogno di un club che mi desse continuità e fiducia".