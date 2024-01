Ranocchia: “Ecco perché la 14. Ho parlato con Corini, mi ha spiegato il suo gioco”

"Maglia numero 14? Scelta perché é la mia data di nascita e poi sinceramente non ce n’erano molte disponibili! Se ho parlato con Accardi prima di arrivare? No, non ho avuto modo di parlare col direttore. Principalmente credo di agire meglio da mezzala, ma come ho già detto posso giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Ho già parlato con Corini, mi ha spiegato il tipo di gioco che intende fare e cosa vuole dalla squadra, parlando anche del mio impiego e delle mie caratteristiche. L’impatto con i compagni e l’ambiente è stato ottimo, la squadra mi ha accolto alla grande ed ho sensazioni molto positive, si respira una bella aria ed il gruppo mi sembra molto unito".