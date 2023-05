Ranieri: “Corini fa giocare davvero bene i suoi giocatori. Playoff? Tutto in ballo”

Claudio Ranieri sogna il quarto posto in Serie B con il suo Cagliari che ha centrato la terza vittoria consecutiva in campionato per la prima volta in stagione. Nove punti in tre partite per Lapadula e compagni che si trovano a un solo punto dal Sudtirol a 90' minuti dal termine della regular season. Il tecnico ex Leicester è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il successo ottenuto contro il Palermo di Corini. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.