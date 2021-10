RADIOMEDIAGOL LIVE ORE 15: OSPITE IL DOPPIO EX DI FOGGIA E PALERMO, FRANCESCO BAIANO

Il doppio ex di Foggia e Palermo si racconterà in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it

L'ospite della puntata odierna di "Radio Mediagol, il format di informazione ed approfondimento calcistico a cura della nostra redazione, sarà Francesco Baiano. Classe 1968, l'ex attaccante di Napoli, Parma, Foggia e Fiorentina ripercorrerà il suo intenso percorso umano e professionale nel corso di un'interessante intervista esclusiva. Doppio ex di Palermo e Foggia, in Sicilia da vice di Sannino nella stagione 2012-2013, in Puglia da fulgida stella del Foggia di Zeman che incantò il panorama calcistico nazionale, Baiano analizzerà i temi della sfida tra rosanero e rossoneri che andrà in scena domenica prossima al "Barbera".