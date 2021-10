RADIOMEDIAGOL LIVE ORE 15: OSPITE GIOVANNI BUCARO, EX TECNICO DELL’AVELLINO

Ospite della puntata odierna, il coach palermitano Giovanni Bucaro, ex tecnico dell'Avellino. #RadioMediagol sarà in onda a partire dalle 15.00, in diretta streaming su su Facebook, Twitch, YouTube, Twitter e su Mediagol.it

Ospite della puntata odierna di "Radio Mediagol", format di informazione ed approfondimento calcistico a cura della redazione di Mediagol.it, sarà il coach palermitano Giovanni Bucaro. Il tecnico ex - tra le altre - di Juventus Primavera, Avellino e Bisceglie, parlerà in vista dell'importantissima sfida in programma domenica 31 ottobre alle ore 14.30 al "Renzo Barbera", tra la compagine rosa guidata da mister Giacomo Filippi e gli irpini di mister Piero Braglia, nel corso di un'interessante intervista esclusiva.

"Radio Mediagol", sarà in onda a partire dalle 15.00, come ogni lunedì, mercoledì e venerdì, in diretta streaming su Facebook, Twitch, YouTube, Twitter e su Mediagol.it.