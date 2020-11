Prima Pagina, La Repubblica – Palermo: “Scuola, Orlando isolato rinuncia alla linea dura”

Scuola, Orlando isolato rinuncia alla linea dura.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo”. Tre assessori contro la chiusura, la maggioranza divisa, i ministri Speranza e Azzolina in pressing. Così il sindaco dopo 24 ore ha cambiato idea. Da lunedì’ l’Asp coordinerà i controlli negli istituti. La corsa del virus sta rallentando: “A fine mese i benefici della stretta”. In taglio basso: “Il successo dei Danissinni-Boys che via radio parlano al mondo”.